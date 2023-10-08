UnHerd: визит Зеленского в США войдёт в историю как политический провал

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон войдёт в учебники истории как провальный, заявил обозреватель UnHerd Томас Фаци.

«Если говорить о грандиозных актах международной дипломатии, то недавняя поездка Владимира Зеленского в Вашингтон обязательно войдёт в учебники истории, но только в негативном ключе», — написал Фаци.

По словам западного аналитика, в США Зеленского встретили «довольно прохладно» и не разрешили выступить на совместной сессии конгресса.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин ранее отметил, что Запад не смог сделать Украину главной темой недели высокого уровня Генассамблеи ООН.