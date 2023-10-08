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Больница на юге Израиля попала под ракетный удар

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Больница «Барзилай» на юге Израиля подверглась ракетному удару.

«Медицинский центр «Барзилай» в городе Ашкелон на юге страны подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа. Ракета попала в мост между зданиями больницы», — говорится в сообщении газеты Times of Israel.

По словам сотрудника медучреждения, информации о пострадавших не поступало.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на территории государства.

Армия Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной.

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