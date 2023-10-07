Байден предостерёг противников Израиля от использования ситуации в стране
- AP
«США поддерживают Израиль. Этим террористическим атакам нет оправдания», — сказал Байден, слова которого приводит CNN.
Он отметил, что США помогут гражданам Израиля, тогда как израильские силы смогут «продолжать защищаться».
Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.
Депутаты парламента Ирана выразили свою поддержку военной операции ХАМАС, сообщило агентство Tasnim. Также, как писало агентство SANA, Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа.