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Депутаты парламента Ирана поддержали операцию ХАМАС против Израиля

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Депутаты парламента Ирана выразили свою поддержку военной операции палестинского движения ХАМАС против Израиля, сообщило агентство Tasnim.
Депутаты парламента Ирана поддержали операцию ХАМАС против Израиля
  • AP
  • © Hatem Moussa

«Депутаты парламента в начале своего вечернего заседания по случаю беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления заявили о своей поддержке этой акции», — говорится в сообщении агентства

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

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