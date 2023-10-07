Депутаты парламента Ирана поддержали операцию ХАМАС против Израиля
- AP
- © Hatem Moussa
«Депутаты парламента в начале своего вечернего заседания по случаю беспрецедентной операции групп палестинского сопротивления заявили о своей поддержке этой акции», — говорится в сообщении агентства.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.