Лавров и глава МИД Египта обсудили палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри провели телефонный разговор, в ходе которого заявили о необходимости активизации палестино-израильского переговорного процесса.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Главы МИД двух стран выразили озабоченность в связи с обострением ситуации в регионе.

«При этом министры были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс», — говорится в заявлении.

Лавров в разговоре с коллегой напомнил о выдвинутых Москвой предложениях по активизации усилий, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта.

7 октября израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

По имеющимся данным, в результате обстрелов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС погибли по меньшей мере 100 человек, ещё свыше 900 пострадали.

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 198, пострадали более 1,6 тыс. человек, заявил палестинский Минздрав.