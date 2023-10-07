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Haaretz: в приграничные районы Израиля проникли до 300 боевиков ХАМАС

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В приграничные районы Израиля проникли до 300 боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Haaretz со ссылкой на представителя израильской полиции.
Haaretz: в приграничные районы Израиля проникли до 300 боевиков ХАМАС
  • AFP
  • © JALAA MAREY

«От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром», — говорится в публикации. 

По данным полиции, ещё десятки представителей палестинского движения скрываются на территории Израиля.

7 октября израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

По имеющимся данным, в результате обстрелов Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС погибли по меньшей мере 100 человек, ещё свыше 900 пострадали.

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 198, пострадали более 1,6 тыс. человек, заявил палестинский Минздрав.

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