В Братиславе объявлен режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в столице Словакии Братиславе из-за ситуации с нелегальными мигрантами, заявил представитель городской администрации Петер Бубла.

Его слова приводит портал teraz.sk.

«Муниципалитет Братиславы с субботы объявил чрезвычайное положение на территории столицы», — говорится в публикации.

Он напомнил, что соседние со Словакией государства закрыли границы, что привело к тому, что в Братиславе начали скапливаться крупные группы мигрантов.

По словам Бублы, введение режима ЧС позволит властям оказывать помощь мигрантам более быстро и эффективно.

Ранее стало известно, что Польша, Чехия и Австрия ввели пограничный контроль на границе со Словакией в рамках противодействия нелегальной миграции.