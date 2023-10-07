В Братиславе объявлен режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами
- AFP
- © VLADIMIR SIMICEK
Его слова приводит портал teraz.sk.
«Муниципалитет Братиславы с субботы объявил чрезвычайное положение на территории столицы», — говорится в публикации.
Он напомнил, что соседние со Словакией государства закрыли границы, что привело к тому, что в Братиславе начали скапливаться крупные группы мигрантов.
По словам Бублы, введение режима ЧС позволит властям оказывать помощь мигрантам более быстро и эффективно.
Ранее стало известно, что Польша, Чехия и Австрия ввели пограничный контроль на границе со Словакией в рамках противодействия нелегальной миграции.