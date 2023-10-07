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В Братиславе объявлен режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами

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Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в столице Словакии Братиславе из-за ситуации с нелегальными мигрантами, заявил представитель городской администрации Петер Бубла.
В Братиславе объявлен режим ЧС из-за ситуации с нелегальными мигрантами
  • AFP
  • © VLADIMIR SIMICEK

Его слова приводит портал teraz.sk.

«Муниципалитет Братиславы с субботы объявил чрезвычайное положение на территории столицы», — говорится в публикации.

Он напомнил, что соседние со Словакией государства закрыли границы, что привело к тому, что в Братиславе начали скапливаться крупные группы мигрантов.

По словам Бублы, введение режима ЧС позволит властям оказывать помощь мигрантам более быстро и эффективно.

Ранее стало известно, что ПольшаЧехия и Австрия ввели пограничный контроль на границе со Словакией в рамках противодействия нелегальной миграции.

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