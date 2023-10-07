Востоковед: разрастания палестино-израильского конфликта на весь регион не будет

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН доктор исторических наук Борис Долгов в беседе с RT рассказал о масштабе последствий конфликта в Израиле.

Востоковед считает, что обострение израильско-палестинских отношений не повлияет на его масштаб.

«Сам палестино-израильский конфликт длится уже несколько десятилетий, и его глубинные причины — неурегулированность вопроса создания Палестинского государства, которое было определено ещё решением Совбеза ООН в 1947 году», — напомнил он.

Долгов уверен, что другие арабские государства не примут участие в нём.

«В мусульманских странах движение ХАМАС подкрепляется, но я не думаю, что это обострение приведёт к чему-то масштабному с участием других арабских государств. Не думаю, что будет разрастание конфликта на весь регион. Но Израиль всерьёз сейчас занят тем, чтобы нанести наибольший урон палестинским группировкам, которые ведут военные действия против Израиля. Это может продлиться достаточное количество времени», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что конфликт будет иметь локальный характер, несмотря на серьёзность всех обстоятельств.

Газета The Jerusalem Post ранее сообщала, что число пострадавших при ракетных обстрелах Израиля со стороны палестинского движения ХАМАС возросло до 779.

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 198, пострадали более 1,6 тыс. человек, заявил палестинский Минздрав.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.