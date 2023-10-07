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В РСТ рассказали, как действовать российским туристам в Израиле

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Анастасия Белоусова
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с RT дал рекомендации туристам, которые сейчас находятся в Израиле.
В РСТ рассказали, как действовать российским туристам в Израиле
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Он уточнил, что, по информации туроператоров, сейчас на территории Израиля находятся около 100 российских организованных туристов.

«Но нужно учитывать, что гораздо большее количество граждан России — это частные поездки, которые находятся у своих родственников, удалённо работают в Израиле или получают медицинские услуги. В этом случае мы рекомендуем следовать указаниям местных властей», — отметил Горин.

Он также подчеркнул, что пассажирам авиакомпаний из-за задержек рейсов нужно через контакт-центры перевозчиков уточнять актуальную информацию по выполнению рейсов.

«Организованным туристам нужно обращаться к туркомпаниям, а самостоятельным путешественникам — отслеживать информацию от российских загранучреждений, в том числе по телефону для экстренной связи, который опубликован», — заключил собеседник RT.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю, напав на его территорию.

В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны радикального палестинского движения ХАМАС пострадали около 200 человек

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