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Политолог Абзалов назвал вероятные причины обострения конфликта в Израиле

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Анастасия Белоусова
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с RT назвал вероятные причины, повлиявшие на обострение конфликта между Израилем и ХАМАС.
Политолог Абзалов назвал вероятные причины обострения конфликта в Израиле
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

По его словам, в последнее время происходит попытка «стабилизации ближневосточной ситуации» и на неделе туда отправится госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Предполагалось, что они будут договариваться о стабилизации отношений с Израилем. И одним из условий стабилизации является договор по Палестине», — отметил Абзалов.

Он также считает, что обострение в Израиле связано с иранско-американскими отношениями и «обострениями по линии Турция — США».

«В Сирии сбит беспилотник. Произошёл удар по нефтяным месторождениям. Параллельно обостряется палестинская ситуация. С одной стороны, у этого есть политические причины, связаны с ситуацией с Израилем в целом», — уточняет он.

Политолог считает, что «Байден хочет вытащить в качестве основного внешнеполитического достижения до конца года как раз договорённости, связанные с Саудовской Аравией и Израилем».

«Поэтому серьёзно повышается турбулентность на Ближнем Востоке. Обострение периодически происходит, и оно связано с политикой Нетаньяху. А с другой стороны — с ситуацией в регионе», — заключил Абзалов.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявил войну Израилю, напав на его территорию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился зачистить приграничные населённые пункты от террористов, провести мобилизацию резервистов.

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