Нетаньяху распорядился зачистить приграничные населённые пункты от террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился зачистить приграничные населённые пункты от террористов, провести мобилизацию резервистов.

«Утром я созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населённые пункты от проникших (в Израиль. — RT) террористов. Эта операция проводится в эти часы», — приводит его слова РИА Новости.

Нетаньяху также приказал провести мобилизацию резервов.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю, напав на его территорию.