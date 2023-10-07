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Нетаньяху распорядился зачистить приграничные населённые пункты от террористов

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился зачистить приграничные населённые пункты от террористов, провести мобилизацию резервистов.
Нетаньяху распорядился зачистить приграничные населённые пункты от террористов
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Утром я созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населённые пункты от проникших (в Израиль. — RT) террористов. Эта операция проводится в эти часы», — приводит его слова РИА Новости.

Нетаньяху также приказал провести мобилизацию резервов. 

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю, напав на его территорию.

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