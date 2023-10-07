Нетаньяху распорядился зачистить приграничные населённые пункты от террористов
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«Утром я созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населённые пункты от проникших (в Израиль. — RT) террористов. Эта операция проводится в эти часы», — приводит его слова РИА Новости.
Нетаньяху также приказал провести мобилизацию резервов.
Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю, напав на его территорию.