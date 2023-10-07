Посольство: данных о пострадавших при обстреле Израиля россиянах нет

Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет, российские дипломаты следят за ситуацией.

Об этом сообщило посольство России.

«По состоянию на 11:00 информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует», — приводит сообщение ТАСС.

Консульский отдел посольства России находится в контакте с израильскими службами.

Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек.