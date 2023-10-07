Посольство: данных о пострадавших при обстреле Израиля россиянах нет
- AP
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Об этом сообщило посольство России.
«По состоянию на 11:00 информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать, отсутствует», — приводит сообщение ТАСС.
Консульский отдел посольства России находится в контакте с израильскими службами.
Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.
В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек.