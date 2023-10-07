Узнать больше

Армия Израиля сообщила о начале контртеррористической операции «Железные мечи»

Короткая ссылка
Израильская армия сообщила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в ответ на обстрелы и проникновение вооружённых лиц из сектора Газа.
Армия Израиля сообщила о начале контртеррористической операции «Железные мечи»
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на представителя израильской армии.

Отмечается, что из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 2,2 тыс. ракет.

Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить