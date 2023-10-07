Армия Израиля сообщила о начале контртеррористической операции «Железные мечи»

Израильская армия сообщила о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в ответ на обстрелы и проникновение вооружённых лиц из сектора Газа.

Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на представителя израильской армии.

Отмечается, что из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 2,2 тыс. ракет.

Ранее израильскую армию перевели в состояние боевой готовности в связи с проникновением боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны.

В результате массированного обстрела территории Израиля со стороны сектора Газа пострадали более 100 человек.