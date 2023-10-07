Президент Эквадора созвал совбез после убийства шести человек в тюрьме

Президент Эквадора Гильермо Лассо созвал заседание совбеза после убийства в тюрьме шестерых подозреваемых в ликвидации кандидата на пост главы государства Фернандо Вильявисенсио.

«После получения информации о шести убийствах, произошедших в центре лишения свободы № 1 в Гуаякиле, я распорядился о немедленном созыве кабинета безопасности», — написал он на своей странице в соцсети X.

Лассо добавил, что вернётся в страну из зарубежной поездки в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что в тюрьме «Литораль» убили шесть человек, обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора.

До этого неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи.

По данным источника Bloomberg, власти США рассматривают возможность отправки агентов ФБР в Эквадор для расследования.