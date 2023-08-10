Bloomberg: США могут отправить ФБР в Эквадор для расследования убийства Вильявисенсио
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«США предложили помощь в среду вечером после расстрела Вильявисенсио», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
В публикации отмечается, что ФБР регулярно оказывает помощь в подобных расследованиях в странах — союзниках США.
Ранее сообщалось, что неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. По последним данным, шестерых подозреваемых в преступлении задержали.
В Эквадоре объявили режим ЧП на 60 дней после убийства.