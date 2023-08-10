Bloomberg: США могут отправить ФБР в Эквадор для расследования убийства Вильявисенсио

Власти США рассматривают возможность отправки агентов ФБР в Эквадор для расследования убийства кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио.

«США предложили помощь в среду вечером после расстрела Вильявисенсио», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что ФБР регулярно оказывает помощь в подобных расследованиях в странах — союзниках США.

Ранее сообщалось, что неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. По последним данным, шестерых подозреваемых в преступлении задержали.

В Эквадоре объявили режим ЧП на 60 дней после убийства.