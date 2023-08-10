В Эквадоре объявили режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране на 60 дней в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.

Об этом сообщает El Universo.

Уточняется, что вместе с этим он объявил трёхдневный национальный траур.

При этом председатель Национального избирательного совета Эквадора Диана Атамант указала, что досрочные выборы 20 августа сохраняются и не отменяются.

Ранее сообщалось, что неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. По последним данным, шестерых подозреваемых в преступлении задержали.