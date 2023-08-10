В Эквадоре объявили режим ЧП на 60 дней после убийства кандидата в президенты
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Об этом сообщает El Universo.
Уточняется, что вместе с этим он объявил трёхдневный национальный траур.
При этом председатель Национального избирательного совета Эквадора Диана Атамант указала, что досрочные выборы 20 августа сохраняются и не отменяются.
Ранее сообщалось, что неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. По последним данным, шестерых подозреваемых в преступлении задержали.