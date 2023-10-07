В тюрьме убили обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора
«Все заключённые являются гражданами Колумбии и были обвинены в убийстве бывшего кандидата президенты Фернандо Вильявисенсио», — говорится в заявлении Национальной службы комплексного ухода за взрослыми и несовершеннолетними, лишёнными свободы.
Тела заключённых обнаружили в одном из павильонов тюрьмы.
Ранее сообщалось, что неизвестные убили кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. По последним данным, шестерых подозреваемых в преступлении задержали.
По данным источника Bloomberg, власти США рассматривают возможность отправки агентов ФБР в Эквадор для расследования.