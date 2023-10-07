Узнать больше

Посол Антонов: в США не смогли обосновать высылку двух российских дипломатов

Короткая ссылка
В Госдепе США не смогли назвать причин высылки двух российских дипломатов, это банальная месть, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«На мою просьбу во время встречи в Госдепе пояснить, в чём именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов... Фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», — сказал он.

Вместе с этим Антонов отметил, что высланные ранее из России сотрудники американского дипведомства были «уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой» и занимались вмешательством во внутренние дела государства.

Российский посол подчеркнул, что подобные акции будут решительно пресекаться.

Ранее Антонов подтвердил высылку двух российских дипломатов из США.

До этого в российском МИД заявили, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить