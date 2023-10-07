Посол Антонов: в США не смогли обосновать высылку двух российских дипломатов

В Госдепе США не смогли назвать причин высылки двух российских дипломатов, это банальная месть, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«На мою просьбу во время встречи в Госдепе пояснить, в чём именно обвиняются наши товарищи, собеседники не смогли привести аргументов... Фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», — сказал он.

Вместе с этим Антонов отметил, что высланные ранее из России сотрудники американского дипведомства были «уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой» и занимались вмешательством во внутренние дела государства.

Российский посол подчеркнул, что подобные акции будут решительно пресекаться.

Ранее Антонов подтвердил высылку двух российских дипломатов из США.

До этого в российском МИД заявили, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.