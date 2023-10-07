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Посол Антонов подтвердил высылку двух российских дипломатов из США

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подтвердил высылку двух российских дипломатов из США.

«Могу подтвердить, что несколько дней назад власти США пошли на этот очередной конфронтационный выпад и объявили «персона нон грата» двух дипломатов», — сказал он.

При этом, по словам Антонова, коллеги в Госдепе при вручении ноты о высылке сотрудников уверяли, что не намерены афишировать этот факт в прессе.

«Как это уже неоднократно случалось раньше, нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения. Администрации важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа», — добавил посол.

Ранее сообщалось, что Госдеп в ответ на высылку двух своих дипломатов из России объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в США.

Также в российском МИД заявили, что первый и второй секретари посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн объявлены персонами нон грата, они должны покинуть Россию в течение семи дней.

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