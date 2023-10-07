Узнать больше

Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипскандал на саммите в Гранаде

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

По данным источника Bloomberg, политики решили провести с британским премьер-министром Риши Сунаком встречу, посвящённую проблемам миграции.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес счёл, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг», ― говорится в сообщении.

По словам источника агентства в дипкорпусе ЕС, политики Европы стараются не затрагивать тему с миграцией, так как это может разрушить карьеру государственных деятелей.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что нелегальную миграцию надо пресекать на внешних границах Евросоюза.

3 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственной миграционную политику ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить