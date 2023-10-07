Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипскандал на саммите в Гранаде

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал на неформальном саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

По данным источника Bloomberg, политики решили провести с британским премьер-министром Риши Сунаком встречу, посвящённую проблемам миграции.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес счёл, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг», ― говорится в сообщении.

По словам источника агентства в дипкорпусе ЕС, политики Европы стараются не затрагивать тему с миграцией, так как это может разрушить карьеру государственных деятелей.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что нелегальную миграцию надо пресекать на внешних границах Евросоюза.

3 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственной миграционную политику ЕС.