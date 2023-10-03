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Глава Минобороны Польши назвал самоубийственной миграционную политику ЕС

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью радиостанции Radio Polskie назвал самоубийственной миграционную политику ЕС.
Глава Минобороны Польши назвал самоубийственной миграционную политику ЕС
  • Gettyimages.ru

«Закон о миграции — это самоубийственная политика, которая реализуется элитами ЕС и должна закончиться поражением. Мы не хотим поддаваться этому «самоубийству», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что миллионы людей из Африки, Азии и с Ближнего Востока стремятся в Европу, но при этом не намерены интегрироваться в европейское общество, а «совсем наоборот, они хотят навязать свои порядки Европе».

Блащак подчеркнул, что мигрируют в Европу в основном мужчины, целью которых является улучшение своего материального положения.

«Эта волна идёт на Европу. Единственный способ задержать такую волну — это построить заграждение на границе, как это сделали мы на польско-белорусской границе», — добавил министр.

Ранее глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что власти страны ввели контроль транспорта на границе со Словакией для пресечения нелегальной миграции.

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