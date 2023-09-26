Польша ввела контроль транспорта на границе со Словакией для пресечения миграции

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что власти страны ввели контроль транспорта на границе со Словакией для пресечения нелегальной миграции.

Об этом он написал в соцсети X.

«Из-за возросшего миграционного давления на балканском маршруте через Словакию Погранстража ввела постоянные и разовые проверки на польско-словацкой границе автобусов и других транспортных средств, которые могут перевозить нелегальных мигрантов с этого направления», — сообщил Каминьский.

Ранее телеканал Polsat сообщил, что польские власти изучают вопрос ужесточения контроля на границе страны со Словакией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Уточнялось, что миграция на участке границы со Словакией выросла в семь раз.