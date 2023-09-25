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Польша намерена ужесточить контроль на границе со Словакией из-за мигрантов

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Польские власти изучают вопрос ужесточения контроля на границе страны со Словакией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщил телеканал Polsat.
Польша намерена ужесточить контроль на границе со Словакией из-за мигрантов
  • Gettyimages.ru

Как сообщил телеканал Polsat, о соответствующем решении в ближайшее время объявит министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

«На протяжении последнего месяца мы наблюдаем наплыв нелегальных мигрантов со стороны Словакии», — сказала пресс-секретарь погранохраны Польши Анна Михальская.

По её словам, миграция на участке границы со Словакией выросла в семь раз, а на участке границы с Чехией — в два раза.

При этом она добавила, что Польша не может просто закрыть границу со Словакией, потому что это часть Шенгенской зоны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что страна может ужесточить контроль на границах, особенно с Польшей, по причине резкого роста количества мигрантов.

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