Орбан заявил, что Грузия «очень нужна» Евросоюзу

Грузия из-за своего стратегического положения очень нужна Европейскому союзу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В рамках пресс-конференции на полях саммита Европейского политсообщества в Гранаде он сообщил грузинским журналистам, что считает несправедливым отсутствие у Грузии статуса кандидата на присоединение к ЕС.

«Мы должны поделиться с вами тем, что имеем, потому что мы в вас в любом случае нуждаемся. У вас стратегическая позиция», — приводит РИА Новости слова премьера.

Кроме того, Орбан пообещал, что на будущей неделе венгерский кабмин в полном составе посетит Тбилиси.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все решения о присоединении новых стран к ЕС будут приниматься только на основании их заслуг, любые поблажки исключены.