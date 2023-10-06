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Орбан заявил, что Грузия «очень нужна» Евросоюзу

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Грузия из-за своего стратегического положения очень нужна Европейскому союзу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Грузия «очень нужна» Евросоюзу
  • РИА Новости

В рамках пресс-конференции на полях саммита Европейского политсообщества в Гранаде он сообщил грузинским журналистам, что считает несправедливым отсутствие у Грузии статуса кандидата на присоединение к ЕС.

«Мы должны поделиться с вами тем, что имеем, потому что мы в вас в любом случае нуждаемся. У вас стратегическая позиция», — приводит РИА Новости слова премьера.

Кроме того, Орбан пообещал, что на будущей неделе венгерский кабмин в полном составе посетит Тбилиси.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все решения о присоединении новых стран к ЕС будут приниматься только на основании их заслуг, любые поблажки исключены.

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