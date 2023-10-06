Глава ЕК исключила любые поблажки при вступлении новых членов в Евросоюз

Все решения о присоединении новых стран к Европейскому союзу будут приниматься только на основании их заслуг, любые поблажки исключены.

Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции после саммита в Гранаде.

По её словам, объединение представит в начале следующего месяца доклад о степени готовности стран-кандидатов к приёму в ЕС, его рассмотрят на саммите в декабре.

«Там не будет автоматизма. Там есть чёткие цели и критерии, которые должны быть выполнены. Есть копенгагенские критерии, которые должны быть выполнены всеми», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что вести разговоры насчёт сроков расширения ЕС «совершенно нереалистично».