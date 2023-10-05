Президент Румынии: говорить о сроках расширения ЕС совершенно нереалистично

Президент Румынии Клаус Йоханнис на саммите Европейского политического сообщества заявил, что вести разговоры насчёт сроков расширения Евросоюза «совершенно нереалистично».

Он подчеркнул, что от завтрашнего неформального заседания Европейского совета не стоит ждать ответа на вопрос о возможном вступлении Молдавии и Украины в состав ЕС.

«Решающие шаги в отношении Украины или Молдавии не будут сделаны завтра. Завтра будет неформальное заседание, без решений», — цитирует Йоханниса Telegram-канал Sputnik Молдова.

Президент добавил, что до конца 2024 года Еврокомиссия представит выводы, в которых рекомендует начать или не начинать переговоры о вступлении.

Ранее написала газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что процесс вступления Молдавии и Украины в Евросоюз ускорится только в случае максимального политического давления внутри объединения.