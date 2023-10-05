Президент Румынии: говорить о сроках расширения ЕС совершенно нереалистично
Он подчеркнул, что от завтрашнего неформального заседания Европейского совета не стоит ждать ответа на вопрос о возможном вступлении Молдавии и Украины в состав ЕС.
«Решающие шаги в отношении Украины или Молдавии не будут сделаны завтра. Завтра будет неформальное заседание, без решений», — цитирует Йоханниса Telegram-канал Sputnik Молдова.
Президент добавил, что до конца 2024 года Еврокомиссия представит выводы, в которых рекомендует начать или не начинать переговоры о вступлении.
Ранее написала газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что процесс вступления Молдавии и Украины в Евросоюз ускорится только в случае максимального политического давления внутри объединения.