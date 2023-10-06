НАТО: в Косово прибыли 200 британских военнослужащих

Первый контингент в составе 200 британских солдат прибыл на территорию частично признанного Косова в рамках усиления миротворческой миссии сил НАТО.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Североатлантического альянса.

Отмечается, что бойцы присоединились к британскому контингенту, который находится в Косове в составе 400 человек. Также власти Румынии 3 октября заявляли, что отправляют порядка 100 дополнительных военных для выполнения миссии.

«Развёртывание основано на запросе Верховного главнокомандующего объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе и одобрено союзниками в Североатлантическом совете», — сообщили в пресс-службе.

29 сентября совет НАТО дал своё согласие на использование в Косове дополнительных сил KFOR.