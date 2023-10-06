France 24: Франции придётся вывести своих военных из Нигера
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«Несмотря на дипломатические усилия Парижа в переговорах с новым правительством Нигера, всё же французским военным придётся покинуть территорию этой африканской страны», — сказано в материале.
Уточняется, что французские войска отправятся прямиком во Францию, хотя обычно в такой ситуации их принимала бы какая-либо другая страна региона.
Кроме того, отмечается, что процедура их ухода будет сложной как с точки зрения логистики, так и с точки зрения безопасности.
В Нигере сильны антифранцузские настроения и до сих пор проходят протесты, поэтому специалисты опасаются провокаций и просят у спецсил Нигера сопроводить своих французских коллег, сообщает телеканал.
Перевод статьи подготовило Ино ТВ.
Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники подтвердили, что вывод из страны военных Франции начнётся на текущей неделе.