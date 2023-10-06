France 24: Франции придётся вывести своих военных из Нигера

Франция вынуждена вывести свои войска из Нигера, сообщает телеканал France 24.

«Несмотря на дипломатические усилия Парижа в переговорах с новым правительством Нигера, всё же французским военным придётся покинуть территорию этой африканской страны», — сказано в материале.

Уточняется, что французские войска отправятся прямиком во Францию, хотя обычно в такой ситуации их принимала бы какая-либо другая страна региона.

Кроме того, отмечается, что процедура их ухода будет сложной как с точки зрения логистики, так и с точки зрения безопасности.

В Нигере сильны антифранцузские настроения и до сих пор проходят протесты, поэтому специалисты опасаются провокаций и просят у спецсил Нигера сопроводить своих французских коллег, сообщает телеканал.

Перевод статьи подготовило Ино ТВ.

Ранее пришедшие к власти в Нигере мятежники подтвердили, что вывод из страны военных Франции начнётся на текущей неделе.