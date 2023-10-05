Мятежники в Нигере: французская авиабаза в Ниамее закроется до конца года

Пришедшие к власти в Нигере мятежники подтвердили, что вывод из страны военных Франции начнётся на текущей неделе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление национального совета по защите отечества.

«Вывод французских военных войск из нашей страны начнётся на этой неделе», — сказано в сообщении.

Как уточнили в совете, первыми будут выведены из страны 400 французских военных, базирующихся в Уалламе.

29 сентября тысячи демонстрантов собрались у французской базы в Нигере, скандируя призывы к свержению профранцузских лидеров в африканских странах.