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Мятежники в Нигере: французская авиабаза в Ниамее закроется до конца года

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Пришедшие к власти в Нигере мятежники подтвердили, что вывод из страны военных Франции начнётся на текущей неделе.
Мятежники в Нигере: французская авиабаза в Ниамее закроется до конца года
  • AFP

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление национального совета по защите отечества.

«Вывод французских военных войск из нашей страны начнётся на этой неделе», — сказано в сообщении.

Как уточнили в совете, первыми будут выведены из страны 400 французских военных, базирующихся в Уалламе.

29 сентября тысячи демонстрантов собрались у французской базы в Нигере, скандируя призывы к свержению профранцузских лидеров в африканских странах.

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