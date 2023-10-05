Мятежники в Нигере: французская авиабаза в Ниамее закроется до конца года
- AFP
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление национального совета по защите отечества.
«Вывод французских военных войск из нашей страны начнётся на этой неделе», — сказано в сообщении.
Как уточнили в совете, первыми будут выведены из страны 400 французских военных, базирующихся в Уалламе.
29 сентября тысячи демонстрантов собрались у французской базы в Нигере, скандируя призывы к свержению профранцузских лидеров в африканских странах.