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Демонстранты в Нигере призвали свергнуть профранцузские власти африканских стран

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Тысячи демонстрантов собрались у французской базы в Нигере, скандируя призывы к свержению профранцузских лидеров в африканских странах.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что участники акции заявили о необходимости ликвидировать неоколониализм на континенте.

«Долой Патриса Талона, долой Алассана Уаттара, долой Маки Саля», — скандировал президент НКО «Неотложные проблемы панафриканизма» Кеми Сева.

Кроме того, участники акции скандировали лозунги против санкций ЭКОВАС.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция приняла решение вывести свои войска из Нигера.

Также Макрон заявил, что Франция отозвала своего посла из Нигера.

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