МИД России: проект по поставке 1 млн тонн зерна в Турцию на стадии проработки

Схема по поставке 1 млн т зерна России в Турцию для переработки и поставки в нуждающиеся страны сейчас на стадии проработки.

Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Эта схема, она прорабатывается, она сейчас проговаривается», — цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул Вершинин, таким образом, российское зерно после переработки в Турции пойдёт в те страны, которые действительно в этом нуждаются, а не в «сытые страны», куда шло украинское зерно в течение года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что условия для возобновления Россией зерновой сделки хорошо известны, их необходимо выполнить.

10 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым во время саммита «Большой двадцатки» отправку более 1 млн т российского зерна в Турцию для последующей передачи африканским странам.