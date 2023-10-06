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МИД России: проект по поставке 1 млн тонн зерна в Турцию на стадии проработки

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Схема по поставке 1 млн т зерна России в Турцию для переработки и поставки в нуждающиеся страны сейчас на стадии проработки.
МИД России: проект по поставке 1 млн тонн зерна в Турцию на стадии проработки
  • РИА Новости

Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Эта схема, она прорабатывается, она сейчас проговаривается», — цитирует его ТАСС.

Как подчеркнул Вершинин, таким образом, российское зерно после переработки в Турции пойдёт в те страны, которые действительно в этом нуждаются, а не в «сытые страны», куда шло украинское зерно в течение года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что условия для возобновления Россией зерновой сделки хорошо известны, их необходимо выполнить.

10 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым во время саммита «Большой двадцатки» отправку более 1 млн т российского зерна в Турцию для последующей передачи африканским странам.

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