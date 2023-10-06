Премьер Польши Моравецкий заявил о страхе стран ЕС перед «диктатом» Брюсселя
- РИА Новости
Как он заявил в Гранаде, где проходит саммит Европейского совета, он много говорил о нелегальных мигрантах с другими европейскими политиками — и они выражали ему свою поддержку, однако вместе с этим испытывали опасения из-за «диктата» Брюсселя и Берлина.
«Я вчера сказал об этом многим премьерам. И что интересно — очень многие со мной соглашаются. Они боятся диктата, который идёт из Брюсселя и Берлина. Мы этого диктата не боимся», — цитирует его РИА Новости.
По словам Моравецкого, Европа стала перед принципиальным выбором — согласиться на массовую нелегальную миграцию или нет.
«Польша выражает этому решительное вето», — подчеркнул он.
Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что нелегальную миграцию надо пресекать на внешних границах Евросоюза.
3 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственной миграционную политику ЕС.