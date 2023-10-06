Премьер Польши Моравецкий заявил о страхе стран ЕС перед «диктатом» Брюсселя

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что многие в Евросоюзе не хотят принимать нелегальных мигрантов, однако не говорят об этом, так как опасаются «диктата» Брюсселя и Берлина.

Как он заявил в Гранаде, где проходит саммит Европейского совета, он много говорил о нелегальных мигрантах с другими европейскими политиками — и они выражали ему свою поддержку, однако вместе с этим испытывали опасения из-за «диктата» Брюсселя и Берлина.

«Я вчера сказал об этом многим премьерам. И что интересно — очень многие со мной соглашаются. Они боятся диктата, который идёт из Брюсселя и Берлина. Мы этого диктата не боимся», — цитирует его РИА Новости.

По словам Моравецкого, Европа стала перед принципиальным выбором — согласиться на массовую нелегальную миграцию или нет.

«Польша выражает этому решительное вето», — подчеркнул он.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что нелегальную миграцию надо пресекать на внешних границах Евросоюза.

3 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал самоубийственной миграционную политику ЕС.