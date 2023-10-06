Sankei: оппозиционного японского депутата исключат из партии за поездку в Россию

Дисциплинарная комиссия японской оппозиционной партии «Общество обновления Японии» исключит из неё депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки.

Об этом пишет издание Sankei.

Как передаёт ТАСС, Судзуки в начале октября в нарушение установленного порядка посетил Россию без разрешения.

Как уточняется в материале, решение об его исключении из партии окончательно утвердят 10 октября.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России к диалогу с Японией.

3 октября японский депутат палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки на встрече с зампредседателя Совета Федерации России Константином Косачёвым заявил, что за последний год в отношениях между Россией и Японией было разрушено почти всё, что строили президент Владимир Путин и бывший премьер-министр Синдзо Абэ.