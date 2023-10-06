Посол Клименко заявил о росте экспорта СПГ из России в Испанию на 38,5%
«В январе — августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тыс. ГВт/ч нашего сжиженного природного газа», — сказал дипломат.
По его словам, Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков, а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ.
Ранее «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли.
Также исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ.