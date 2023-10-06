Посол Клименко заявил о росте экспорта СПГ из России в Испанию на 38,5%

Посол России в Мадриде Юрий Клименко сообщил в интервью газете «Известия», что экспорт СПГ из страны в Испанию увеличился на 38,5%.

«В январе — августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тыс. ГВт/ч нашего сжиженного природного газа», — сказал дипломат.

По его словам, Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков, а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ.

Ранее «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний России по чистой прибыли.

Также исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ.