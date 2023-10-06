Аналитик Биби: западная помощь Украине может резко прерваться
Об этом пишет Responsible Statecraft.
По данным журнала, в такой вынужденной ситуации Киев не сможет ни просить мира, ни выиграть в конфликте.
Согласно статье, вне зависимости от исхода конфликта финансирование и управление Украиной всё равно окажется проблемой Запада, а не России.
Ранее журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что украинское контрнаступление провалилось, а Россия заняла новые территории и стала сильнее.
Также в The Telegraph отметили, что поддержка Украины Западом рассыпается.