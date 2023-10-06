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Аналитик Биби: западная помощь Украине может резко прерваться

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Бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби заявил, что политический кризис в США и снижение поддержки в Европе могут привести к резкому снижению или прекращению финансовой и военной помощи Украине.

Об этом пишет Responsible Statecraft.

По данным журнала, в такой вынужденной ситуации Киев не сможет ни просить мира, ни выиграть в конфликте.

Согласно статье, вне зависимости от исхода конфликта финансирование и управление Украиной всё равно окажется проблемой Запада, а не России.

Ранее журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что украинское контрнаступление провалилось, а Россия заняла новые территории и стала сильнее.

Также в The Telegraph отметили, что поддержка Украины Западом рассыпается.

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