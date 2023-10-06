Экс-судья Наполитано: контрнаступление ВСУ провалилось, а Россия стала сильнее
По его словам, уже больше никто не говорит о контрнаступлении.
«Капут! Проехали! И на самом-то деле... русские заняли новые территории», — сказал Наполитано.
При этом экс-судья отметил, что российская армия продолжала «очень медленно, упорно и терпеливо» продвигаться на запад.
Кроме того, по мнению Наполитано, антироссийские санкции не сработали, а экономика в России «стала лучше по всем показателям».
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Европа ввела санкции против России вынужденно, себе во вред.
Также в Die Welt отметили, что надежды Запада на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались.