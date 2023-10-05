В Сирии объявили трёхдневный траур после атаки беспилотника на колледж в Хомсе

Правительство Сирии объявило трёхдневный траур после удара беспилотника по военному училищу в сирийском Хомсе, в результате чего пострадали десятки людей.

Об этом сообщает SANA.

Отмечается, что в заявлении властей говорится, что сирийские флаги будут приспущены по всей стране, а также в посольствах и дипломатических миссиях за рубежом.

Ранее Министерство обороны Сирии заявило, что атака начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс произошла во время выпускной церемонии.

По данным СМИ в военном училище в момент нападения находился вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.