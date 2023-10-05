В Сирии объявили трёхдневный траур после атаки беспилотника на колледж в Хомсе
- AP
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Об этом сообщает SANA.
Отмечается, что в заявлении властей говорится, что сирийские флаги будут приспущены по всей стране, а также в посольствах и дипломатических миссиях за рубежом.
Ранее Министерство обороны Сирии заявило, что атака начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс произошла во время выпускной церемонии.
По данным СМИ в военном училище в момент нападения находился вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.