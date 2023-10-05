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Аl Hadath: в училище Хомса в момент атаки БПЛА находился министр обороны Сирии

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В военном училище в сирийском городе Хомс в момент атаки беспилотника находился вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.
Аl Hadath: в училище Хомса в момент атаки БПЛА находился министр обороны Сирии
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

О том, пострадал ли министр, в сообщении не говорится. 

При этом телеканал Al Ikhbaryia сообщает, что большинство жертв и пострадавших являются родственниками сирийских военных, приглашённых в училище.

Ранее Министерство обороны Сирии заявило, что атака начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс произошла во время выпускной церемонии.

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