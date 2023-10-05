Аl Hadath: в училище Хомса в момент атаки БПЛА находился министр обороны Сирии
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Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
О том, пострадал ли министр, в сообщении не говорится.
При этом телеканал Al Ikhbaryia сообщает, что большинство жертв и пострадавших являются родственниками сирийских военных, приглашённых в училище.
Ранее Министерство обороны Сирии заявило, что атака начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс произошла во время выпускной церемонии.