Минобороны Сирии: атака БПЛА на колледж произошла во время выпускной церемонии

Министерство обороны Сирии заявило, что атака начинённого взрывчаткой беспилотника на военный колледж в городе Хомс произошла во время выпускной церемонии.

«Вооружённые террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами, совершили сегодня в полдень нападение на церемонию выпуска студентов-офицеров военного колледжа в Хомсе с применением беспилотников со взрывчатыми веществами», — цитирует заявление Аl Hadath.

В ведомстве добавили, что в результате атаки несколько мирных жителей и военных погибли, десятки были ранены, некоторые из которых находятся в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших есть женщины и дети, также пришедшие на церемонию.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при ударе БПЛА террористов в Сирии.