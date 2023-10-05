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Минобороны Сирии: атака БПЛА на колледж произошла во время выпускной церемонии

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Министерство обороны Сирии заявило, что атака начинённого взрывчаткой беспилотника на военный колледж в городе Хомс произошла во время выпускной церемонии.
Минобороны Сирии: атака БПЛА на колледж произошла во время выпускной церемонии
  • Gettyimages.ru
  • © bwb-studio

«Вооружённые террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами, совершили сегодня в полдень нападение на церемонию выпуска студентов-офицеров военного колледжа в Хомсе с применением беспилотников со взрывчатыми веществами», — цитирует заявление Аl Hadath.

В ведомстве добавили, что в результате атаки несколько мирных жителей и военных погибли, десятки были ранены, некоторые из которых находятся в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших есть женщины и дети, также пришедшие на церемонию.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли при ударе БПЛА террористов в Сирии.

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