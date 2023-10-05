МИД Сирии призвал ООН и Совбез осудить атаку на колледж в Хомсе
- AP
- © Syrian Civil Defense White Helmets
«Сирия требует от ООН и Совета Безопасности осудить этот трусливый теракт и привлечь к ответственности поддерживающие терроризм государства за их преступления против сирийского народа», — цитирует заявление МИД SANA.
В ведомстве также подчеркнули, что Сирия «решительно ответит террористическим группировкам».
Ранее Министерство обороны Сирии заявило, что атака начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс произошла во время выпускной церемонии.
По данным СМИ, в военном училище в момент нападения находился вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.