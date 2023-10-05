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МИД Сирии призвал ООН и Совбез осудить атаку на колледж в Хомсе

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Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить террористическую атаку на военный колледж в Хомсе.
МИД Сирии призвал ООН и Совбез осудить атаку на колледж в Хомсе
  • AP
  • © Syrian Civil Defense White Helmets

«Сирия требует от ООН и Совета Безопасности осудить этот трусливый теракт и привлечь к ответственности поддерживающие терроризм государства за их преступления против сирийского народа», — цитирует заявление МИД SANA.

В ведомстве также подчеркнули, что Сирия «решительно ответит террористическим группировкам».

Ранее Министерство обороны Сирии заявило, что атака начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс произошла во время выпускной церемонии.

По данным СМИ, в военном училище в момент нападения находился вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.

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