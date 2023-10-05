МИД Сирии призвал ООН и Совбез осудить атаку на колледж в Хомсе

Министерство иностранных дел Сирии потребовало от ООН и Совета Безопасности ООН осудить террористическую атаку на военный колледж в Хомсе.

«Сирия требует от ООН и Совета Безопасности осудить этот трусливый теракт и привлечь к ответственности поддерживающие терроризм государства за их преступления против сирийского народа», — цитирует заявление МИД SANA.

В ведомстве также подчеркнули, что Сирия «решительно ответит террористическим группировкам».

Ранее Министерство обороны Сирии заявило, что атака начинённого взрывчаткой беспилотника на военное училище в городе Хомс произошла во время выпускной церемонии.

По данным СМИ, в военном училище в момент нападения находился вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас.