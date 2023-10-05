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Политолог Мезюхо: истинные виновники кризиса на Украине сидят в Белом доме

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Ангелина Шурпина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что США спровоцировали украинский кризис.
Политолог Мезюхо: истинные виновники кризиса на Украине сидят в Белом доме
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

По словам политолога, президент России назвал вещи своими именами.

«Истинные виновники кризиса на Украине сидят в Белом доме. Причём как минимум несколько последних президентов США приложилось к тому, что сегодня лучшие люди российского государства с оружием в руках должны выкорчёвывать этот неонацизм, угрожающий всей Европе и вообще всему цивилизованному миру», — считает Мезюхо.

Он напомнил, что Украина в 1991 году имела шанс стать мощной индустриальной державой.

«Но она была разграблена руками своей элиты при помощи американских кураторов. США — истинные виновники братоубийственной мясорубки, которую прекращает наша СВО. Потому что наша СВО — это ответ на беззаконие, которое творилось на Донбассе на протяжении многих лет», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США спровоцировали украинский кризис.

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