Президент России Владимир Путин отметил, что никто в западных странах не плакал по погибшим от рук киевских властей детям Донбасса.

Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На протяжении девяти лет [Донбасс] бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон считает, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ Владимира Зеленского об их запрете.