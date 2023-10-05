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Путин: никто на Западе не плакал по погибшим от рук Киева детям Донбасса

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Президент России Владимир Путин отметил, что никто в западных странах не плакал по погибшим от рук киевских властей детям Донбасса.

Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На протяжении девяти лет [Донбасс] бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон считает, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ Владимира Зеленского об их запрете.

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