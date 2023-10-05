Путин: никто на Западе не плакал по погибшим от рук Киева детям Донбасса
Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«На протяжении девяти лет [Донбасс] бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон считает, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ Владимира Зеленского об их запрете.