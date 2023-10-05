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Путин: США спровоцировали украинский кризис

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Президент России Владимир Путин заявил, что США спровоцировали украинский кризис.
Путин: США спровоцировали украинский кризис
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Вот спровоцировали Соединённые Штаты, а я не сомневаюсь, что это они спровоцировали украинский кризис, когда поддержали госпереворот на Украине в 2014 году. Они же не могли не понимать, что это красная черта, мы тысячу раз об этом говорили — нет, полезли. Вот мы получили сегодняшнюю ситуацию», — сказал он.

По его словам, им нужен был этот конфликт, и результатом этого стало то, что Европа «была вынуждена встать в хвост своему суверену и последовать за его политикой».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что никто в западных странах не плакал по погибшим от рук киевских властей детям Донбасса.

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