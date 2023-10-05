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Путин: нельзя обеспечить безопасность одних за счёт других

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Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя обеспечить безопасность одних за счёт других.
Путин: нельзя обеспечить безопасность одних за счёт других
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран... Мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счёт безопасности остальных. Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как партнёров второго сорта или как на изгоев и дикарей», — заявил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН напомнил о лживых обещаниях Запада о нерасширении НАТО.

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