Путин: попытки установить монополию в мире обречены на провал

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки установить монополию в мире обречены на провал.

Соответствующее заявление он сделал на заседании клуба «Валдай».

«Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал, мир слишком сложен и разнообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже стоит огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики», — сказал он.

Ранее глава МИД России Лавров заявил, что ЕС и США могут заморозить резервы любой страны в случае, если она вызовет у них раздражение.