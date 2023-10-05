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Путин: попытки установить монополию в мире обречены на провал

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Президент России Владимир Путин заявил, что попытки установить монополию в мире обречены на провал.
Путин: попытки установить монополию в мире обречены на провал
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Соответствующее заявление он сделал на заседании клуба «Валдай».

«Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал, мир слишком сложен и разнообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже стоит огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики», — сказал он.

Ранее глава МИД России Лавров заявил, что ЕС и США могут заморозить резервы любой страны в случае, если она вызовет у них раздражение.

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