Лавров: ЕС и США могут заморозить резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение

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Соединённые Штаты и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она им не понравится, как это случилось с Россией, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Аддис-Абебе.
Лавров: ЕС и США могут заморозить резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение
  • РИА Новости

«Если США и Евросоюз по требованию Штатов решили заморозить российские резервы (и сейчас они всерьёз начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег), кто знает, если они не будут раздражены кем-то ещё завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое», — цитирует министра ТАСС.

В конце июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

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