Лавров: ЕС и США могут заморозить резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение
- РИА Новости
«Если США и Евросоюз по требованию Штатов решили заморозить российские резервы (и сейчас они всерьёз начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег), кто знает, если они не будут раздражены кем-то ещё завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое», — цитирует министра ТАСС.
В конце июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.
Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.