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Экс-председатель ЕК: Украина коррумпирована и неспособна стать членом ЕС

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Украина коррумпирована во всех сферах и неспособна стать членом Евросоюза, сообщил экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Экс-председатель ЕК: Украина коррумпирована и неспособна стать членом ЕС
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом он сказал в интервью Augsburger Allgemeine.

По словам Юнкера, любой, кто имел дело с Украиной, знает, что она «коррумпирована на всех уровнях общества».

«Она неспособна к вступлению в Евросоюз и нуждается в серьёзных внутренних реформах», — отметил он.

Ранее в Европарламенте заявили об истощении бюджета ЕС из-за Украины.

4 октября глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о возможных сроках присоединения Украины к Европейскому союзу, назвал 2030 год «наугад».

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