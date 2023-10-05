Экс-председатель ЕК: Украина коррумпирована и неспособна стать членом ЕС

Украина коррумпирована во всех сферах и неспособна стать членом Евросоюза, сообщил экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Об этом он сказал в интервью Augsburger Allgemeine.

По словам Юнкера, любой, кто имел дело с Украиной, знает, что она «коррумпирована на всех уровнях общества».

«Она неспособна к вступлению в Евросоюз и нуждается в серьёзных внутренних реформах», — отметил он.

Ранее в Европарламенте заявили об истощении бюджета ЕС из-за Украины.

4 октября глава Евросовета Шарль Мишель, говоря о возможных сроках присоединения Украины к Европейскому союзу, назвал 2030 год «наугад».