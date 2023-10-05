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В Европарламенте заявили об истощении бюджета ЕС из-за Украины

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Украинский конфликт истощил бюджет Евросоюза.

Такое заявление появилось на официальной странице еврокомиссии в соцсети X.

«Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы долгосрочного бюджета ЕС», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Евросоюзу нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Украина уже проиграла в конфликте из-за истощения западных военных запасов.

Также в CNN отметили, что нехватка денег США на Украину начнёт беспокоить Киев в течение недель.

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