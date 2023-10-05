CNN: нехватка денег США на Украину начнёт беспокоить Киев в течение недель

Дефицит денег США на поддержку Украины станет серьёзной проблемой для Киева в течение недель.

Об этом информирует телеканал CNN.

«Высокопоставленные чиновники администрации Байдена в частном порядке считают, что остаются недели до того, как нехватка дополнительного финансирования на Украину начнёт становится серьёзным предметом для беспокойства на поле боя», — говорится в публикации.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Соединённые Штаты должны прекратить тратить свои средства на поддержку киевских властей до тех пор, пока европейские страны не сравняются с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Киева.

Также член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что конгресс США должен прекратить подпитывать конфликт на Украине.