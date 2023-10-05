Трамп: США не должны тратить деньги на Киев, пока Европа не будет платить наравне

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Соединённые Штаты должны прекратить тратить свои средства на поддержку киевских властей до тех пор, пока европейские страны не сравняются с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Киева.

Об этом, как информирует ТАСС, он написал в соцсетях.

При этом экс-президент задался вопросом, почему нынешний американский лидер Джо Байден не заставляет Европу перечислить Украине $175 млрд, на которые она «отстаёт от США» в выплатах.

«Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — сказал Трамп.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сможет найти средства для дальнейшей поддержки Украины даже в том случае, если американский конгресс не поддержит такие программы.

Также стало известно, что США изучают опции по использованию российских активов для помощи Киеву.