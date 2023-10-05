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Трамп: США не должны тратить деньги на Киев, пока Европа не будет платить наравне

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Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Соединённые Штаты должны прекратить тратить свои средства на поддержку киевских властей до тех пор, пока европейские страны не сравняются с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Киева.

Об этом, как информирует ТАСС, он написал в соцсетях.

При этом экс-президент задался вопросом, почему нынешний американский лидер Джо Байден не заставляет Европу перечислить Украине $175 млрд, на которые она «отстаёт от США» в выплатах.

«Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — сказал Трамп.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сможет найти средства для дальнейшей поддержки Украины даже в том случае, если американский конгресс не поддержит такие программы.

Также стало известно, что США изучают опции по использованию российских активов для помощи Киеву.

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