Трамп: США не должны тратить деньги на Киев, пока Европа не будет платить наравне
Об этом, как информирует ТАСС, он написал в соцсетях.
При этом экс-президент задался вопросом, почему нынешний американский лидер Джо Байден не заставляет Европу перечислить Украине $175 млрд, на которые она «отстаёт от США» в выплатах.
«Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — сказал Трамп.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что сможет найти средства для дальнейшей поддержки Украины даже в том случае, если американский конгресс не поддержит такие программы.
Также стало известно, что США изучают опции по использованию российских активов для помощи Киеву.